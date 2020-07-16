16.07.2020 - 17:54 |
Son dakika | Çaykur Rizespor, Mehmet Ali Karaca'yı resmen duyurdu!
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor kalan haftalarda takımı teknik direktör Mehmet Ali Karaca'nın çalıştıracağını açıkladı. Karaca'nın yardımcıları Ersin Aka, Hikmet Yunus Kaya ve kaleci antrenörü Muhammet Köseoğlu olacak.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, bu sezon kalan iki maçta teknik direktör Mehmet Ali Karaca görev alacak.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Çaykur Rizespor'umuz Süper Lig'in son iki haftasında kalan maçlara teknik direktör Mehmet Ali Karaca yönetiminde hazırlanacak. Mehmet Ali Karaca'nın yardımcılıklarını Ersin Aka, Hikmet Yunus Kaya ve kaleci antrenörü Muhammet Köseoğlu, yapacaktır."
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