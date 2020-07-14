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14.07.2020 - 12:41 |

Son dakika | Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi kapandı. Tecrübeli teknik adam 2-0'lık Kasımpaşa yenilgisinin ardından istifa etti.

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Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı açıklamada Ünal Karaman'ın görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Ünal Karaman, sezona başladığı Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'da göreve başladı. Ligde kalma mücadelesi veren Karadeniz ekibi, Karaman yönetiminde çıktığı 9 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Son dakika | Çaykur Rizesporda Ünal Karaman istifa etti

29 Aralık 2019'da Trabzonspor'daki görevinden istifa etmişti

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Karaman'ın bugün basın toplantısı düzenleyip istifa kararını açıklaması bekleniyor... Deneyimli teknik adam 29 Aralık 2019'da Trabzonspor'daki görevinden istifa etmişti.

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ÜNAL KARAMAN'DAN AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor'daki görevinden istifa eden teknik direktör Ünal Karaman, "Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifâ eden kamu görevlilerinden, sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor'a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla dedi.

Ünal Karaman, yeşil-mavili kulübe yayımladığı mesajla veda etti.

Kendisine destek veren herkese teşekkürlerini ileten Ünal Karaman, "Kulübümüzde 4 Mart 2020 tarihinde başladığımız teknik adam görevlerimizden ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifâ eden kamu görevlilerinden, sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor'a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla. Çaykur Rizespor sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

 

 

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