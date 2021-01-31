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31.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Cenk Tosun Beşiktaş'a döndü! İstanbul'a geliş saati...

Beşiktaş üç yıl önce 22,5 milyon euroya Everton’a gönderdiği Cenk Tosun’u kiralık olarak yeniden kadrosuna kattı.

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Siyah-beyazlılar kıran kırana pazarlıklar sonunda İngiliz ekibini ikna etmeyi başardı. Kartal, Cenk için kiralama bedeli ödemeyecek. Milli oyuncunun 1,5 milyon euro olan 6 aylık garanti ücretinin bir kısmını da Everton karşılayacak.

Süper Lig’de şampiyonluk hedefine odaklanan Beşiktaş, Everton’da top koşturan Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar kiraladı.
Siyah-beyazlı yönetim, hücum hattını deneyimli bir golcüyle güçlendirmek isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda teklif götürülen Mario Mandzukic ve Hulk’la maddi konularda anlaşma sağlayamayınca rotasını hemen Cenk Tosun’a çevirmişti. Yıldız futbolcuyu 5 aylığına kiralamak için bir süredir Everton kulübüyle kıran kırana pazarlık yapan yönetim dün mutlu sonu ulaştı.
Kulüpler arasında varılan anlaşmaya göre Beşiktaş, 2018 yılında 22,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Everton’a sattığı Cenk için İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek. Milli oyuncunun 1.5 milyon euro olan 6 aylık ücretinin bir kısmı da yine Everton tarafından karşılanacak. Siyah-beyazlılar sezonun ikinci yarısı için deneyimli oyuncuya yaklaşık 1 milyon euroluk ödeme yapacak.

Beşiktaş, Everton’la el sıkıştıktan sonra Cenk Tosun’la bir kez daha temasa geçti ve yıldız oyuncuyla da anlaştı. Siyah-beyazlı yöneticiler ile tecrübeli forvet arasındaki görüşmenin çok kısa sürdüğü ve Cenk’in mevcut koşullarla Beşiktaş’a gelmeyi hemen kabul ettiği aktarıldı.
Cenk Tosun bugün saat 18.30’da İstanbul’da olacak. Golcü oyuncu İngiltere’den geleceği için Fenerbahçeli Mesut Özil gibi bir hafta karantinada kalacak. Cenk ikinci testi negatif çıktıktan sonra takıma katılabilecek.

Son dakika - Cenk Tosun Beşiktaşa döndü İstanbula geliş saati...

‘Tarih yazmaya hazır mıyız!’
Cenk Tosun sosyal medya hesabından transferini duyurdu. Milli golcü, “Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız” paylaşımı yaparken, Beşiktaş’ın 6 Ocak 2018’de kendisiyle ilgili attığı tweeti de etiketledi. Siyah-beyazlı kulüpten, Cenk’in Everton’a transferinden sonra yapılan paylaşımda, “Bu asla veda değil Tosun Paşa! Bir gün yeniden buluşacağız!” ifadeleri yer almıştı.

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