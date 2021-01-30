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30.01.2021 - 22:42 | | DHA

Son dakika - Cenk Tosun Beşiktaş'ı açıkladı!

Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri döndüğünü açıkladı: "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız Beşiktaş?"

Son dakika - Cenk Tosun Beşiktaş'ı açıkladı!
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İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan Beşiktaş'a dönmek için artık saatleri sayan Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma ve kupalı paylaşımda bulundu.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın Everton'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine katmak üzere anlaştığı Cenk Tosun, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları sevindirecek paylaşımda bulundu. 29 yaşındaki milli golcü, Beşiktaş formasıyla şampiyonluk kupasını kaldırdığı bir fotoğrafını, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" mesajıyla paylaştı. Deneyimli futbolcunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni aldı.

İngiliz Premier Lig kulübü ile anlaşan siyah beyazlılar, 3 sezon önce 22.5 milyon Euro'ya sattığı milli oyuncuyu 5 aylığına kiralayacak. Bu transferin gerçekleşmesinde Rus ve İspanyol takımlarının da istediği Cenk'in tercihini Beşiktaş'tan yana kullanması etkili oldu.

Son dakika - Cenk Tosun Beşiktaşı açıkladı

 

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