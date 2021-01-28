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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son Dakika | Cenk Tosun, Beşiktaş'ı resmen açıkladı: 'Gelmeye hazırım'
28.01.2021 - 16:40 |

Son Dakika | Cenk Tosun, Beşiktaş'ı resmen açıkladı: 'Gelmeye hazırım'

Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun NTV'ye yaptığı açıklamada "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse, benim için sorun olmaz" dedi.

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Cenk Tosun Beşiktaş'a gelmek için yeşil ışık yaktı.

Milli futbolcu yaptığı açıklamada "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse, benim için sorun olmaz" dedi. 

Son Dakika | Cenk Tosun, Beşiktaşı resmen açıkladı: Gelmeye hazırım

 

 

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