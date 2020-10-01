Son dakika - Cisse Fenerbahçe'yi istedi, İtalya'yı reddetti

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'nin bu sezon 15. transfer olması beklenen Papiss Cisse, gelmeden önce önemli fedakarlık yaptı.

Senegalli forvet, İstanbul'a geldiği saatlerde İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'dan da teklif aldı. Spezia'dan iyi bir teklif alan ve Serie A'da oynama şansı bulan Cisse, buna karşın Fenerbahçe'de forma giyebilmek için reddetti.

Erol Bulut'la çalışmak isteyen 35 yaşındaki golcü, İstanbul'daki vatandaşları Moussa Sow, Demba Ba ve Mame Thiam'dan da olumlu referanslar aldı.

Emre Belözoğlu ile de sürekli irtibatta olan Papiss Cisse, bu nedenlerle İtalya'nın Spezia takımı yerine Fenerbahçe'de yer almayı düşündü.