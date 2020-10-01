Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Cisse Fenerbahçe'yi istedi, İtalya'yı reddetti
01.10.2020 - 15:03 |

Son dakika - Cisse Fenerbahçe'yi istedi, İtalya'yı reddetti

Sarı-lacivertlilerin golcü transferinde sona yaklaştığı ve İstanbul'a getirdiği Papiss Cisse önemli bir fedakarlık yaptı. Senegalli yıldız, dün Türkiye'ye gelmeden önce İtalya Serie A'dan Spezia'yı reddetti

Son dakika - Cisse Fenerbahçe'yi istedi, İtalya'yı reddetti
ABONE OL

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

 Fenerbahçe'nin bu sezon 15. transfer olması beklenen Papiss Cisse, gelmeden önce önemli fedakarlık yaptı.

Senegalli forvet, İstanbul'a geldiği saatlerde İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'dan da teklif aldı. Spezia'dan iyi bir teklif alan ve Serie A'da oynama şansı bulan Cisse, buna karşın Fenerbahçe'de forma giyebilmek için reddetti.

Erol Bulut'la çalışmak isteyen 35 yaşındaki golcü, İstanbul'daki vatandaşları Moussa Sow, Demba Ba ve Mame Thiam'dan da olumlu referanslar aldı.

Emre Belözoğlu ile de sürekli irtibatta olan Papiss Cisse, bu nedenlerle İtalya'nın Spezia takımı yerine Fenerbahçe'de yer almayı düşündü.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezondaki tüm transferleri!

Son dakika - Cisse Fenerbahçeyi istedi, İtalyayı reddetti

    Neymar'dan Mbappe'ye sulu şaka!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm turlar tek maç üzerinden oynanacak!
      SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm turlar tek maç üzerinden oynanacak!
    2. D-Smart, Saran Group işbirliği ile spor içeriğini daha da güçlendirdi
      D-Smart, Saran Group işbirliği ile spor içeriğini daha da güçlendirdi
    3. Son dakika - Cisse Fenerbahçe'yi istedi, İtalya'yı reddetti
      Son dakika - Cisse Fenerbahçe'yi istedi, İtalya'yı reddetti
    4. Fenerbahçe Beko, yarın Kızılyıldız mts'yi konuk edecek
      Fenerbahçe Beko, yarın Kızılyıldız mts'yi konuk edecek
    5. Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu
      Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

    Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

    (UEFA Avrupa Ligi) Rangers-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

    (UEFA Avrupa Ligi) Rangers-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

    Son Dakika | Anadolu Efes'e yeni sponsor

    Son Dakika | Anadolu Efes'e yeni sponsor

    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

    Sıradaki Haber