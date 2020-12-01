Son dakika - Club Brugge'den Fenerbahçeli yıldız Samatta için açıklama!

Son dönemde adı Belçika’nın Club Brugge takımıyla geçen Mbwana Samatta için yeni bir açıklama geldi.

Club Brugge’ün teknik direktörü Philippe Clement, Samatta ile ilgilenmediklerini belirtti.

Belçika basınına açıklamalar yapan Clement, “Forvet hattında elimizde çok aday var. İsimleri de sık sık konuşuyoruz ancak şu ana kadar Samatta’nın ismi hiç gündeme alınmadı. Samatta bizim istediğimiz profilde bir forvet değil. Samatta için bir görüşmemiz olmadı” ifadelerini kullandı.

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