Son dakika | Corona virüs, NBA'ye de sıçradı! Sezon askıya alındı

ABD'de alınan corona virüs önlemleri kapsamında Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun kalan tüm maçları askıya alındı.

NBA'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA OYUNCUNUN İSMİ VERİLMEDİ

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip coronavirüs (covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.

NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde corona virüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.

Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.