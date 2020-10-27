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27.10.2020 - 22:50 |

Son Dakika | Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun son koronavirüsü testi de pozitif çıktı. Böylece yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında forma giyme şansını kaybetti.

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Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun son koronavirüsü testi de pozitif çıktı. Önceki hafta test sonucu pozitif çıkan yıldız oyuncunun, ikinci ve üçüncü testleri de pozitif geldi.

Böylece Cristiano Ronaldo, Şmpiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında forma giyme şansını kaybetti. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun İtalya'daki kapışması da gerçekleşmemiş oldu.

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