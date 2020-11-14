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14.11.2020 - 22:02 |

Son dakika - Cristoph Daum: "Beşiktaş tekrar istedi ben reddettim"

Ünlü teknik adam Cristoph Daum hayatının son döneminde yaşadıklarıyla ilgili röportaj verdi. Daum'dan Beşiktaş itirafı geldi.

Son dakika - Cristoph Daum: "Beşiktaş tekrar istedi ben reddettim"
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67 yaşındaki Cristoph Daum, 2017 yılından beri görev almıyor. Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran deneyimli hoca, son dönemde yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Alman teknik adam, hayatının son döneminde yaşadıklarıyla ilgili Alman t-online'a röportaj verdi.

"Yakın arkadaşlarımı kaybediyorum"

Daum, son günlerdeki hisleri ile ilgili; "Son dönemde yaşımı hatırlatan birkaç biyolojik işaret dışında kendimi çok iyi hissediyorum. Ailemle beraberim ve mutluyum. Bazen yakın arkadaşlarımın beklenmedik şekilde ölüm haberini almak beni düşündürüyor. Günün sonunda bununla yaşamaya alışmalıyım." dedi.

"Hayatım kurşun kalemle yazılmadı"
2000 yılında yaşanan kokain krizi üzerine sorulan sorula hakkında konuşan Alman teknik adam; "Birçok gazeteci hayatımın o dönemine odaklanıyor. Kariyerimin diğer kısımlarının tamamen görmezden gelinmesine şaşırıyorum. Hayatım kurşun kalemle yazılmadı, bana uymayan şeyleri istesem de silemem. Kendi kendime oluşturduğum yaralar iyileşti ama izleri kaldı." dedi.

Son dakika - Cristoph Daum: Beşiktaş tekrar istedi ben reddettim

"Beşiktaş tekrar istedi ben reddettim"

Beşiktaş'takia ayrılık süreci üzerine konuşan Daum; "2000'den sonra tekrar başarılı günlere dönmek istedim ama yapamadım. Bir araya ihtiyacım vardı. O dönem yargılandığım Koblenz ile çalıştığım İstanbul arasında gidip gelmek kolay olmadı. Beşiktaş durumumu tam olarak anladı ve 2 aylık ara vermemi istedi. Beni 2 ay sonra tekrar göreve beklediklerini söylediler, ben bunu reddettim. Hazır değildim." dedi.

Cristoph Daum, Türkiye'de Fenerbahçe'yle 2 kez Beşiktaş'la 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Deneyimli teknik adam, son olarak 2017 yılında Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı.

 

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