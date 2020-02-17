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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri SON DAKİKA | Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev! Derbi detayı...
17.02.2020 - 13:10 |

SON DAKİKA | Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev! Derbi detayı...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Tottenham-Leipzig maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu kararın ardından Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Çakır'a görev verilmesi beklenmiyor.

SON DAKİKA | Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev! Derbi detayı...

 FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasını yönetecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Maçta VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Bu kararın ardından Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Çakır'a görev verilmesi beklenmiyor.

SON DAKİKA | Cüneyt Çakıra Devler Liginde görev Derbi detayı...

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