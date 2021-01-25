25.01.2021 - 17:11 |
Son dakika - Damjan Djokovic, Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Çaykur Rizespor, CFR Cluj takımında forma giyen Damjan Dokovic ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Romanya’nın Liga 1 ekiplerinden CFR Cluj takımında forma giyen 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Đokovic için 'hoş geldin' mesajı yayınlanırken, oyuncu için 26 Ocak Salı günü Rize'de imza töreni düzenleneceği belirtildi.