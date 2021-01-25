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25.01.2021 - 17:11 |

Son dakika - Damjan Djokovic, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Son dakika - Damjan Djokovic, Çaykur Rizespor'da
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Çaykur Rizespor, CFR Cluj takımında forma giyen Damjan Dokovic ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Romanya’nın Liga 1 ekiplerinden CFR Cluj takımında forma giyen 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Đokovic için 'hoş geldin' mesajı yayınlanırken, oyuncu için 26 Ocak Salı günü Rize'de imza töreni düzenleneceği belirtildi.

 Son dakika - Damjan Djokovic, Çaykur Rizesporda

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