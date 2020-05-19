Son dakika | Daniel Sturridge'in yeni adresi belli oldu

Bahis oynadığı gerekçesiyle 4 ay futboldan men edilen ve Trabzonspor'dan ayrılan Daniel Sturridge'in yeni durağının ABD olacağı iddia edildi.

Daniel Sturridge geçtiğimiz aylarda Trabzonspor ile sözleşmesini feshederek ülkesine dönmüş ve futbol sahalarından uzak kalmıştı. İngiliz basını, Daniel Sturridge'in ABD takımlarıyla transfer görüşmesi yaptığını yazdı.

STURRIDGE ABD YOLCUSU

Daily Mirror'ın haberine göre 4 aylık yasağını tamamladıktan sonra futbol kariyerine devam etmek isteyen Daniel Sturridge, DC United ve Inter Miami kulüpleriyle temasa geçti.

Özellikle David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, yıldız futbolcu transferleriyle yakından ilgileniyor. Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan ancak Süper Lig macerası kısa süren yıldız futbolcu, pandemide olumlu gelişmeler yaşanırsa kariyerine ABD'de devam edecek.

STURRIDGE MEN CEZASI HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

"Beni şehrinize davet ettiğiniz, futbolun keyfini çıkarmak için yaşattıklarınız için size minnettarım. Güzel günlerimiz oldu. Şu anda benim için zor bir zaman. Destek mesajları gönderen herkese teşekkür ediyorum. Ben bahis yapmadım. Başka kimse de yapmadı. Profesyonel futbolcuların, ceza riski olmadan aileleriyle rahatça konuşabilmeleri için mücadele edeceğim. Bahis şirketleri oyuncuların transferleriyle ilgili bahisleri kaldırmalı."