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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Danny Welbeck Watford'dan ayrıldı
06.10.2020 - 14:29 | | İSTANBUL (AA)

Son dakika | Danny Welbeck Watford'dan ayrıldı

İngiltere Championship ekibi Watford'un İngiliz futbolcusu Danny Welbeck, takımından ayrıldı.

Son dakika | Danny Welbeck Watford'dan ayrıldı
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Watford Kulübü, 29 yaşındaki golcü oyuncu Welbeck ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Welbeck, Manchester United ve Arsenal gibi ekiplerde oynadıktan sonra geçen sezon Watford'a transfer olmuştu.

Geçen sezon Premier Lig'den düşen takımıyla 20 maça çıkan Welbeck, 3 gol atmıştı.

Yıldız golcünün adı Süper Lig devi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı. 

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Son dakika | Danny Welbeck Watforddan ayrıldı

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