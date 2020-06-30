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HaberlerBasketbol Haberleri Son dakika | Olimpia Milano, Gigi Datome ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
30.06.2020 - 14:59 |

Son dakika | Olimpia Milano, Gigi Datome ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko'nun yollarını ayırdığı İtalyan yıldız Gigi Datome, Olimpia Milano ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika | Olimpia Milano, Gigi Datome ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe Beko'nun yollarını ayırdığı İtalyan yıldız Gigi Datome'nin yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe, bu sabah Datome ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Datome de Sarı Lacivertli takıma veda ettiğini duyurmuştu. Datome'nin yeni takımı merakla bekleniyordu.

Son dakika | Olimpia Milano, Gigi Datome ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son günlerde İtalyan medyası Datome'nin Olimpia Milano'ya transfer olacağını iddia ediyordu ve Milano'dan ilk paylaşım geldi.

İtalyan ekibi Datome'nin fotoğrafını paylaştı ve transfer resmiyet kazandı.

Olimpia Milano'nun paylaşımı...

Son dakika | Olimpia Milano, Gigi Datome ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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