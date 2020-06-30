Son dakika | Olimpia Milano, Gigi Datome ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko'nun yollarını ayırdığı İtalyan yıldız Gigi Datome'nin yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe, bu sabah Datome ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Datome de Sarı Lacivertli takıma veda ettiğini duyurmuştu. Datome'nin yeni takımı merakla bekleniyordu.

Son günlerde İtalyan medyası Datome'nin Olimpia Milano'ya transfer olacağını iddia ediyordu ve Milano'dan ilk paylaşım geldi.

İtalyan ekibi Datome'nin fotoğrafını paylaştı ve transfer resmiyet kazandı.

Olimpia Milano'nun paylaşımı...

Ronaldo Ayağıyla Basket Atışı Yapıyor