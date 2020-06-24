Son dakika | De Colo'dan Obradovic açıklaması

Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando de Colo'dan Obradovic'in ayrılığının ardından açıklama geldi.

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Kesinlikle hiçbirimizin beklemediği bir karardı. Ama kararına saygı duyuyoruz. Teşekkürler koç. Geri dönene kadar molanın tadını çıkar."