24.06.2020 - 17:24 |
Son dakika | De Colo'dan Obradovic açıklaması
Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo, sosyal medya hesabından takımdan ayrılma kararı alan başantrenör Obradovic'le ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando de Colo'dan Obradovic'in ayrılığının ardından açıklama geldi.
Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Kesinlikle hiçbirimizin beklemediği bir karardı. Ama kararına saygı duyuyoruz. Teşekkürler koç. Geri dönene kadar molanın tadını çıkar."