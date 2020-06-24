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24.06.2020 - 17:24 |

Son dakika | De Colo'dan Obradovic açıklaması

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo, sosyal medya hesabından takımdan ayrılma kararı alan başantrenör Obradovic'le ilgili açıklama yaptı.

Son dakika | De Colo'dan Obradovic açıklaması
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Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando de Colo'dan Obradovic'in ayrılığının ardından açıklama geldi.

Son dakika | De Colodan Obradovic açıklaması

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Kesinlikle hiçbirimizin beklemediği bir karardı. Ama kararına saygı duyuyoruz. Teşekkürler koç. Geri dönene kadar molanın tadını çıkar."

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