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04.09.2020 - 11:40 |

Son dakika | Denizli Basket yeniden Süper Lig'de

Türkiye Basketbol Federasyonu Tahkim Kurulu, teminat mektubu sunmadığı gerekçesi ile ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in itirazını kabul etti. Denizli temsilcisi yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.

Son dakika | Denizli Basket yeniden Süper Lig'de
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Türkiye Basketbol Federasyonu Tahkim Kurulu, teminat mektubu sunmadığı gerekçesi ile ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in itirazını kabul etti. Denizli temsilcisi yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.

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