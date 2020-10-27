Son dakika - Denizlispor - Beşiktaş maçında loca uygulaması dikkat çekti!

Süper Lig'de Beşiktaş, Denizlispor'u 3-2 mağlup ederken Denizlispor'un loca uygulaması dikkat çekti.

Denizlispor yönetimi, Maraton tribününde bazı bölgeler belirlenirken buraları panolarla ayırıp 18 adet prefabrik loca oluşturuldu.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, geçtiğimiz günlerde TFF'nin aldığı loca kararına istinaden Denizli Atatürk Stadı'na 2 bin taraftar kapasiteli loca yapım çalışmasına devam ettiklerini ve bunu Beşiktaş maçına yetiştirmek istediklerini açıklamıştı.