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05.02.2020 - 10:39 | | DENİZLİ (İHA)

SON DAKİKA | Denizlispor'a çifte sakatlık şoku

Denizlispor’un devre arası transferlerinden Ogenyi Onazi 3 hafta, Tiago Lopes ise sakatlığı dolayısı ile 1 ay forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlı ekibin sakatlıklarla başı dertte. Denizlispor’un devre arasında transfer ettiği Onazi, son oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Onazi’nin yapılan kontrollerinde sağ kasığında yırtık tespit edilirken, tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Onazi 17 Ocak'ta Trabzon'dan ayrılıp Denizlispor'a imza atmıştı.

Horoz'da bir başka sakatlık şoku ise Lopes’den geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Lopes’in 1 ay formasından uzak kalacağı kaydedildi.

Trabzonspor'la oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Tolgahan Acar’ın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Denizlispora çifte sakatlık şoku

SON DAKİKA | Denizlispora çifte sakatlık şoku

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