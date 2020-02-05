SON DAKİKA | Denizlispor'a çifte sakatlık şoku

Yeşil-siyahlı ekibin sakatlıklarla başı dertte. Denizlispor’un devre arasında transfer ettiği Onazi, son oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Onazi’nin yapılan kontrollerinde sağ kasığında yırtık tespit edilirken, tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Onazi 17 Ocak'ta Trabzon'dan ayrılıp Denizlispor'a imza atmıştı.

Horoz'da bir başka sakatlık şoku ise Lopes’den geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Lopes’in 1 ay formasından uzak kalacağı kaydedildi.

Trabzonspor'la oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Tolgahan Acar’ın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.