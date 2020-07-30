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30.07.2020 - 13:10 | | DENİZLİ, (DHA)

Son dakika | Denizlispor'da Hamza Hamzaoğlu sesleri

Süper Lig'de Bülent Uygun'la yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik adam belirlemeyip son haftalarda antrenör Levent Kartop yönetiminde sahaya çıkan Denizlispor, sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör arayışlarına başladı.

Son dakika | Denizlispor'da Hamza Hamzaoğlu sesleri
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Yeşil-siyahlı ekibin listesinde yerli teknik adamlardan İsmail Kartal, Samet Aybaba ve son olarak Gençlerbirliği'nden ayrılan takımın eski çalıştırıcılarından Hamza Hamzaoğlu'nun bulunduğu öğrenildi. 

Son dakika | Denizlisporda Hamza Hamzaoğlu sesleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün aldığı kararla küme düşmekten kurtulan Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki ve son olarak Hajduk Split'i çalıştıran Karabükspor ile Galatasaray'ın eski teknik patronu aynı ülkeden Igor Tudor'un da teknik direktör adayları arasında yer aldığı ifade edildi. Ligi 35 puanla 14'üncü sırada bitiren Denizlispor, daha önce iç transferde Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. 
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Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Denizlispor, yönetimini de güçlendirdi. Ali Çetin başkanlığındaki daha önce istifalarla zayıflayan yönetim kuruluna Levent Çaputçu, Ozan Katrancı, Uğur Bağbaşlıoğlu, Serkan Başbuğ, Yavuz Cinkaya ve Osman Uğurlu davet yoluyla dahil oldu. Yeni katılımlarla daha da güçlendiklerini belirten Ali Çetin, "Denizlispor bu kentin tek ortak markası. Bu markayı daha da büyütmek için herkesin elinden geldiğince sorumluluk alması gerekiyor. Bazıları daha önce de bu kulübe hizmet vermiş yeni arkadaşlarımızla kulübümüze daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

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