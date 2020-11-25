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25.11.2020 - 12:48 |

Son dakika | Denizlispor'da Prosinecki ile yollar ayrıldı

Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı.

Son dakika | Denizlispor'da Prosinecki ile yollar ayrıldı
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.

Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu

Son dakika | Denizlisporda Prosinecki ile yollar ayrıldı

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