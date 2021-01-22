Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Son dakika | Denizlispor'da Subotic, sözleşmesini feshetti
22.01.2021 - 09:33 |

Son dakika | Denizlispor'da Subotic, sözleşmesini feshetti

Süper Lig'de Denizlispor'un sezon başında kadrosuna kattığı Neven Subotic, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Son dakika | Denizlispor'da Subotic, sözleşmesini feshetti
ABONE OL

Süper Lig'de Denizlispor'un sezon başında kadrosuna kattığı Neven Subotic, Denizlispor'dan ayrıldı. Fanatik'in haberine göre 32 yaşındaki Sırp futbolcu, alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Denizlispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu Neven Subotic, bu seon Denizlispor ile beş karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

Sırp futbolcu Subotic daha önce Borussia Dortmund, Saint-Etienne, Rayo Majadahonda, Union Berlin, Leganes ve Las Palmas takımlarında oynamıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Zirvede işler değişti! İşte Süper Lig'de puan durumu...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sivasspor maçında Fenerbahçeli yıldızdan büyük hata!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Erol Bulut'tan Mesut Özil sözleri

Son dakika | Denizlisporda Subotic, sözleşmesini feshetti

 Sane'den müthiş frikik! 

Ümit Özat kulakların pasını sildi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi!
    Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi!
  2. Marsilya, Milik'i kadrosuna kattı
    Marsilya, Milik'i kadrosuna kattı
  3. TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı
    TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı
  4. NBA'de Lakers, Bucks'ı mağlup etti
    NBA'de Lakers, Bucks'ı mağlup etti
  5. Subotic, sözleşmesini feshetti
    Subotic, sözleşmesini feshetti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Fenerbahçe'de Tisserand şoku!

Son Dakika | Fenerbahçe'de Tisserand şoku!

Klopp: "Suratımıza yumruk yedik"

Klopp: "Suratımıza yumruk yedik"

Euro 2021’e virüs ayarı!

Euro 2021’e virüs ayarı!

Atakan Müjde transferinde son dakika gelişmesi!

Atakan Müjde transferinde son dakika gelişmesi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet