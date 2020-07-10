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10.07.2020 - 14:40 | | DENİZLİ, (DHA)

Son dakika | Denizlispor'da Tolgahan Acar'ın elinde kırık var

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Yukatel Denizlispor'da antrenmanda eli kırılan kaleci Tolgahan Acar, sezonu kapattı.

Son dakika | Denizlispor'da Tolgahan Acar'ın elinde kırık var
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Deneyimli file bekçisi yapılan son antrenman esnasında elinden sakatlandı. İdmana devam edemeyen Tolgahan'ın sağ elinde kırık tespit edildi. Tedavisine başlanan kalecinin sezonu kapattığı belirtildi. Takımın birinci kalecisi olan Polonyalı Adam Stackhowiak'ın sözleşmesini koronavirüs pandemisi arasında feshetmesinin ardından kaleyi devralan Tolgahan, son 5 maçta kaleyi korumuştu. Ege ekibinde kritik Trabzonspor maçında üçüncü kaleci Hüseyin Altıntaş'ın görev yapması bekleniyor.

Son dakika | Denizlisporda Tolgahan Acarın elinde kırık var

ONAZI KRİZİ
Kötü gidişe dur diyemeyen Yukatel Denizlispor'da son olarak Ogenyi Onazi krizi çıktı. Stackhowiak ile Barrow'un ardından Kasımpaşa'dan kiralık gelen Ben Youssef'in sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle ayrıldığı yeşil-siyahlı kulüpte, Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi de maddi konular ve ilk 11'de düzenli forma giyemediği gerekçesiyle kenti terk etti. Denizlispor yönetimi, telefonu kapalı olması nedeniyle ulaşamadığı futbolcusu için valilik ve emniyetten yardım istedi. Cep telefonu sinyalinden İstanbul'da olduğu belirlenen futbolcu, kentin ileri gelenlerinin araya girip ikna etmesi sonucu güçlükle takıma dönerek antrenmana çıktı.

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