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31.07.2020 - 13:32 | | DENİZLİ, (DHA)

Son dakika | Denizlispor’da Tolunay Kafkas sesleri

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Denizlispor, rotayı Tolunay Kafkas'a çevirdi.

Son dakika | Denizlispor’da Tolunay Kafkas sesleri
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Listesinde Robert Prosinecki, Igor Tudor gibi yabancı teknik direktörlerin de bulunduğu Ege temsilcisinde şimdi de Tolunay Kafkas ismi gündeme geldi. Denizlispor yönetiminin yerli teknik adamla anlaşılması konusunda fikir birliğine vardığı, bu gelişme üzerine deneyimli teknik adam Tolunay Kafkas’a teklif götürüldüğü belirtildi.

Tolunay Kafkas’ın teklife sıcak baktığı ve tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi. Kafkas en son Süper Lig’de 2016-2017 sezonunda Akhisar Belediyespor’da görev yapmıştı. Tecrübeli teknik patron, daha sonra ise milli takımda altyapı koordinatörü olarak çalışmıştı.

Son dakika | Denizlispor’da Tolunay Kafkas sesleri

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