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25.11.2020 - 14:36 |

Son dakika | Denizlispor'da Yusuf Şimşek sesleri...

Denizlispor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Robert Prosinecki'nin yerine Yusuf Şimşek ismi ön plana çıkmaya başladı. Ege ekibine yıllarını veren Şimşek’in ise bu teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Son dakika | Denizlispor'da Yusuf Şimşek sesleri...
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Süper Lig’in dibine demir atan Denizlispor’da sıcak saatler yaşanıyor. Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Turgutluspor’a 2-1 yenilen Horozlar’da fatura teknik direktör Robert Prosinecki’ye kesildi…

Ligde 5 puanla 20. sırada bulunan Denizlispor, kötü gidişatı sonlandırmak için öze dönüş sinyalleri veriyor. Kulübün önde gelenleri tarafından ortaya atılan “Camiadan yetişmiş biri hoca olsun” fikri öne çıkmaya başladı.

Asistanaliz'in haberine göre; Hırvat teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Denizlispor camiasında Yusuf Şimşek ismi konuşulmaya başlandı. Ege ekibine yıllarını veren Şimşek’in ise bu teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında. 45 yaşındaki teknik adam, en son Balıkesirspor’u çalıştırmıştı.

Prosinecki'ye tazminat ödenmeyecek

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi sona erdirilen teknik direktör Robert Prosinecki'ye fesih tazminatı ödenmeyeceğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre; Cinkaya yaptığı yazılı açıklamada Prosinecki ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını hatırlattı. 

Teknik ekiple gerçekleştirdikleri toplantı sonucunda imzaladıkları fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini kaydeden Cinkaya, "Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başladık. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak. Bu süre içerisinde kulüp antrenörlerimiz takımı çalıştıracak. Takıma katkı sağlayacak yeni bir isim için harekete geçtik. Kan değişikliğinin takımımıza olumlu bir etki sağlayacağını düşünüyoruz. Denizlispor büyük bir camia ve bulunduğu konumu hak etmiyor. Bu kötü tablonun değişmesi için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, yeşil-siyahlı ekibin 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına, kulüp antrenörleri Kenan Atik, Murat Hacıoğlu, Memiş Sarıçam ve Hayrettin Öz yönetiminde yapacağı antrenmanla başlayacağı belirtildi.

 

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