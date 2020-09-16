Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Son Dakika | Denver Konferans finaline yükseldi
16.09.2020 - 07:17 |

Son Dakika | Denver Konferans finaline yükseldi

NBA Batı Konferansı yarı final 7. maçında Denver Nuggets, 3-1 yenik duruma düştüğü serinin son kapışmasında LA Clippers'ı 104-89 mağlup etti ve Batı Konferans finaline yükseldi.

Son Dakika | Denver Konferans finaline yükseldi
ABONE OL

NBA Batı Konferansı yarı fina 7. maçında Denver Nuggets, 3-1 yenik duruma düştüğü serinin son kapışmasında LA Clippers'ı 89-104 mağlup etti ve Batı Konferans finaline yükseldi.

Maçta Denver adına galibiyetin mimarı attığı 40 sayıyla Jamal Murray olurken Jokic 16, Garry Harris ve Jerami Grant ise 14 sayıyla oynadı.

LA Clippers'da se Montrezl Harrell 20 sayıyla takımının en skoreri olurken takımın yıldızı Kawhi Leonard maçı 14 sayı 6 ribaund ve 6 asistle tamamladı.

Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets daha önce Houston Rockets'ı eleyen Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelecek.

Son Dakika | Denver Konferans finaline yükseldi

Benik Afobe, Trabzon’a geldi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son Dakika | Denver Konferans finaline yükseldi
    Son Dakika | Denver Konferans finaline yükseldi
  2. Cengiz Durmuş: Tenis ülkesi olduğumuzu ispatladık
    Cengiz Durmuş: Tenis ülkesi olduğumuzu ispatladık
  3. Galatasaray'da imza operasyonu
    Galatasaray'da imza operasyonu
  4. Mariano: Galatasaray yeniden ayağa kalkar!
    Mariano: Galatasaray yeniden ayağa kalkar!
  5. Josef de Souza: Takım büyük bir iş başardı!
    Josef de Souza: Takım büyük bir iş başardı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta zengin orta saha!

Beşiktaş'ta zengin orta saha!

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası 6 maçla başladı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası 6 maçla başladı

Misli.com Sultanlar Ligi: İlbank: 1 - Karayolları: 3

Misli.com Sultanlar Ligi: İlbank: 1 - Karayolları: 3

Samsunspor’da 2 transfer birden

Samsunspor’da 2 transfer birden

Sıradaki Haber