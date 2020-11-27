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27.11.2020 - 21:55 |

Son dakika - Derbi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan imalı paylaşım!

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertli kulüp bunun üzerine paylaşımda bulundu.

Son dakika - Derbi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan imalı paylaşım!
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Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Twitter'ın etkenlediği paylaşımda "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." yazıldı." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den imalı paylaşım:

Sarı lacivertliler ise Beşiktaş'ın bu paylaşımının ardından "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak." sözleriyle yanıt verdi.

Son dakika - Derbi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaştan imalı paylaşım

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