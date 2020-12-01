Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Son dakika - Diego Maradona’nın doktoruna tarihi soruşturma!
01.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Diego Maradona’nın doktoruna tarihi soruşturma!

Diego Maradona’nın vefatı sonrasında tarihi bir soruşturma başlatıldı. Arjantinli efsanenin doktoru Leopoldo Luque’nin evinde ve özel muayenehanesinde arama yapıldı.

Son dakika - Diego Maradona’nın doktoruna tarihi soruşturma!
ABONE OL

CELAL UMUT EREN

Diego Armando Maradona’nın dünya futbolunu yasa boğan vefatı sonrası Arjantin’de tarihi bir soruşturma başlatıldı. Buenos Aires’te efsane futbolcunun doktoru Leopoldo Luque’nin evinde ve özel muayenehanesinde ‘kasıtsız adam öldürme’ ile ‘kişiyi terk etme’ suçlarından aramalar yapıldı.

Polisler, doktor Luque’nin hastalık raporlarına, hastalık geçmişine, doktorun cep telefonuna, iki tabletine ve iki dizüstü bilgisayarına el koydu. Aramanın ardından doktor Leopoldo Luque bir basın açıklaması yaptı ve hiçbir hatasının olmadığını aktardı. Gözyaşları içinde kameralar önüne geçen Luque, Maradona’nın vefatının doğal bir ölüm olduğunu vurgulayarak, “Maradona benim sadece bir hastam değildi, benim sevdiğim bir arkadaşımdı. Ben Maradona’yı çok seviyordum. Eğer kötülük yapsam bu ölmeden ortaya çıkardı. Ölümü beni çok yıktı. Bu soruşturma daha da yıkıyor. Ölümü doğal bir biçimde oldu. İlk günden itibaren elimden gelen her şeyi yaptım. Tıbbi olarak hiçbir hata olmadı” ifadelerini kullandı.

Son dakika - Diego Maradona’nın doktoruna tarihi soruşturma

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'ye Perotti'den kötü haber! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı...

Santos'tan, Maradona'ya Vefa Örneği!

Rıza Çalımbay: “Hakemler bilerek hata yapıyor”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Terim'den flaş kadro kararı!
    Terim'den flaş kadro kararı!
  2. Sakıp Özberk’in adı ölümsüzleşti!
    Sakıp Özberk’in adı ölümsüzleşti!
  3. Altay Bayındır Kahroldu!
    Altay Bayındır Kahroldu!
  4. Maradona’nın doktoruna tarihi soruşturma!
    Maradona’nın doktoruna tarihi soruşturma!
  5. Brugge'den Samatta açıklaması!
    Brugge'den Samatta açıklaması!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Beşiktaş'ta Başkan Çebi'den zafer konuşması! "Güvenimizi boşa çıkarmadınız”

Son dakika - Beşiktaş'ta Başkan Çebi'den zafer konuşması! "Güvenimizi boşa çıkarmadınız”

Son dakika - Beşiktaş'ta derbinin perde arkası ortaya çıktı! Sergen Yalçın faktörü...

Son dakika - Beşiktaş'ta derbinin perde arkası ortaya çıktı! Sergen Yalçın faktörü...

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu’nun İstanbul zirvesi

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu’nun İstanbul zirvesi

Grosjean: "Hayatımı 'Halo'ya borçluyum"

Grosjean: "Hayatımı 'Halo'ya borçluyum"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet