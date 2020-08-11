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11.08.2020 - 10:14 | | İHA

Son dakika | Diego Reyes'in testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Reyes, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Diego Reyes'in testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes, "Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Diego Reyesin testi pozitif çıktı

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