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16.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Dijon, Beşiktaşlı Larin'in peşinde! 10 milyon euro...

Beşiktaş’ın Kanadalı forveti Cyle Larin ligde ve kupada gollerine devam ediyor. Larin için Belçika ekiplerinin yanı sıra İngiltere ve Almanya’dan da talipleri olduğu belirtildi

Son dakika - Dijon, Beşiktaşlı Larin'in peşinde! 10 milyon euro...
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ONUR DİNÇER

Beşiktaş’ın Kanadalı forveti Cyle Larin ligde ve kupada gollerine devam ederken, kariyerinin de en golcü 2. sezonuna ulaştı.

Şu ana kadar 14 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, 2014-15 sezonunu 18 golle tamamlamıştı.
Belçika liginde geçen sezon kiralık olarak oynadığı Zulte Waregem’de iyi bir performans çıkaran futbolcunun başarılı performansının ardından Belçika ekiplerinin yanı sıra İngiltere ve Almanya’dan da talipleri olduğu belirtildi. Fransız kulübü Dijon’un da oyuncuyu istediği ancak yükselen performansıyla piyasa değeri 5.5 milyon euroya çıkan Larin için Beşiktaş Yönetimi’nin en az 10 milyon euro talep ettiği belirtildi. 

Son dakika - Dijon, Beşiktaşlı Larinin peşinde 10 milyon euro...

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