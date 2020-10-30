Son Dakika | Dimitris Giannakopoulos kalp krizi geçirdi!

Yunanistan gazetesi 'Iefimerida‘nın haberine göre Panathinaikos‘un hisselerinin büyük kısmının sahibi olan Dimitris Giannakopoulos, dün akşam yaşadığı göğüs ağrıları şikayetinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Giannakopoulos’a yapılan kontrollerin ardından Panathinaikos‘un sahibinin kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Gelen son bilgilere Giannakopoulos’un şu anki durumu stabil ve tedavisine devam ediliyor.