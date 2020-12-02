02.12.2020 - 07:55 |
Son Dakika | Dirar her konuda anlaştı! Ayrılıyor
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman Ersun Yanal döneminin vazgeçilmez ismi Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrılıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe’de istenmeyen adam ilan edilen ve takımdan ayrı çalışan Nabil Dirar, ocak ayında ayrılmaya hazırlanıyor.
Faslı futbolcu, 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardı. Belçika ekibi, Sarı-Lacivertliler ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almak istiyor. Dirar, bu konuda Fenerbahçe ile bir görüşme yapıp bonservisini almaya çalışacak.