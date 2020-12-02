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02.12.2020 - 07:55 |

Son Dakika | Dirar her konuda anlaştı! Ayrılıyor

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman Ersun Yanal döneminin vazgeçilmez ismi Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrılıyor. İşte detaylar...

Son Dakika | Dirar her konuda anlaştı! Ayrılıyor
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Fenerbahçe’de istenmeyen adam ilan edilen ve takımdan ayrı çalışan Nabil Dirar, ocak ayında ayrılmaya hazırlanıyor.

Faslı futbolcu, 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardı. Belçika ekibi, Sarı-Lacivertliler ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almak istiyor. Dirar, bu konuda Fenerbahçe ile bir görüşme yapıp bonservisini almaya çalışacak.

Son Dakika | Dirar her konuda anlaştı Ayrılıyor

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