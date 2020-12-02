Son Dakika | Dirar her konuda anlaştı! Ayrılıyor

Fenerbahçe’de istenmeyen adam ilan edilen ve takımdan ayrı çalışan Nabil Dirar, ocak ayında ayrılmaya hazırlanıyor.

Faslı futbolcu, 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardı. Belçika ekibi, Sarı-Lacivertliler ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almak istiyor. Dirar, bu konuda Fenerbahçe ile bir görüşme yapıp bonservisini almaya çalışacak.