Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son Dakika | Dorukhan Toköz'de beklenen oluyor! 9 milyon TL...
29.10.2020 - 09:50 | | Sabah

Son Dakika | Dorukhan Toköz'de beklenen oluyor! 9 milyon TL...

Beşiktaş'ın genç orta saha futbolcusu Dorukhan Toköz ile yönetim arasındaki sözleşme pazarlığı ortaya çıktı.

ABONE OL

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmaları sürüyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü pazarlıkların ocak ayına kadar tamamlanarak anlaşma sağlanması talimatını verdi. Yönetim, siyahbeyazlı formayla üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki milli futbolcuya 350 bin euro olan maaşını Türk lirasına çevirecek şekilde yaklaşık 9 milyon TL önerdi.

Kulübün içinde bulunduğu şartlar gereği belirlenen rakamı aşmak istemeyen Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuya başarı bonusu içeriği de sundu. Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'taki geleceği, önümüzdeki üç aylık süreçte netlik kazanacak.

KARTAL'DAN ANLAMLI KAMPANYA

Beşiktaş ile BJK-Kabataş Vakfı, "Azerbaycanlı Çocuklarımız Üşümesin, Oyun da Oynayabilsinler" sloganı ile kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 12 Kasım'a kadar toplanacak oyuncak, atkı ve bereler, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na teslim edilecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başakşehir - PSG maçına damga vuran an! Hasan Ali Kaldırım oyuna girince Mbappe...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Juventus - Barcelona maçında tarihe geçen olay! Merih Demiral...

Son Dakika | Dorukhan Toközde beklenen oluyor 9 milyon TL...

Andy Polo'dan ağızları açık bırakan gol...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 71 yaşındaki sporcu, 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı
    71 yaşındaki sporcu, 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı
  2. Yok böyle talihsizlik! Morata'nın 3 golü VAR'a takıldı
    Yok böyle talihsizlik! Morata'nın 3 golü VAR'a takıldı
  3. Son Dakika | Dorukhan Toköz'de beklenen oluyor! 9 milyon TL...
    Son Dakika | Dorukhan Toköz'de beklenen oluyor! 9 milyon TL...
  4. Trabzonspor'un golcüsü Afobe, Sörloth'u geride bıraktı
    Trabzonspor'un golcüsü Afobe, Sörloth'u geride bıraktı
  5. Karagümrük, Süper Lig'de yarın Erzurumspor'u konuk edecek
    Karagümrük, Süper Lig'de yarın Erzurumspor'u konuk edecek



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TFF 1. Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

Son dakika | Galatasaray'da yeni kaptan Feghouli

Son dakika | Galatasaray'da yeni kaptan Feghouli

Son dakika - Antalyaspor'da Tamer Tuna'yla yollar ayrıldı!

Son dakika - Antalyaspor'da Tamer Tuna'yla yollar ayrıldı!

Sıradaki Haber