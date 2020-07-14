14.07.2020 - 14:08 |
Son dakika | Dorukhan Toköz'den flaÅŸ paylaÅŸÄ±m! Fenerbahçe iddialarÄ± sonrasÄ±...
BeÅŸiktaÅŸlÄ± Dorukhan TokÃ¶z, FenerbahÃ§e ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n ardÄ±ndan instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.Â
BeÅŸiktaÅŸ'ta uzun sÃ¼ren sakatlÄ±k dÃ¶neminin ardÄ±ndan antrenmanlara baÅŸlayan Dorukhan TokÃ¶z'Ã¼n FenerbahÃ§e ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde basÄ±nda haberler yer almÄ±ÅŸtÄ±.
Bu haberler Ã¼zerine milli oyuncu Instagram hesabÄ±ndan flaÅŸ paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.
Dorukhan TokÃ¶z, 'Kartal ve sus' emojisiyle transfer sÃ¶ylentilerini yalanladÄ±.
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