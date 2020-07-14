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14.07.2020 - 14:08 |

Son dakika | Dorukhan Toköz'den flaÅŸ paylaÅŸÄ±m! Fenerbahçe iddialarÄ± sonrasÄ±...

BeÅŸiktaÅŸlÄ± Dorukhan TokÃ¶z, FenerbahÃ§e ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n ardÄ±ndan instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.Â

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BeÅŸiktaÅŸ'ta uzun sÃ¼ren sakatlÄ±k dÃ¶neminin ardÄ±ndan antrenmanlara baÅŸlayan Dorukhan TokÃ¶z'Ã¼n FenerbahÃ§e ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde basÄ±nda haberler yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Bu haberler Ã¼zerine milli oyuncu Instagram hesabÄ±ndan flaÅŸ paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Son dakika | Dorukhan TokÃ¶zden flaÅŸ paylaÅŸÄ±m FenerbahÃ§e iddialarÄ± sonrasÄ±...

Dorukhan TokÃ¶z, 'Kartal ve sus' emojisiyle transfer sÃ¶ylentilerini yalanladÄ±.

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Son dakika | Dorukhan TokÃ¶zden flaÅŸ paylaÅŸÄ±m FenerbahÃ§e iddialarÄ± sonrasÄ±...

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