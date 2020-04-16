Son dakika | Dorukhan Toköz'ün menajerinden ayrılık açıklaması!

Beşiktaş'ta sözleşmesini tek taraflı feshettiği yönünde haberler çıkan Dorukhan Toköz'ün, sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkı olmadığı ve takımda kalacağı öğrenildi. Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, Skorer'e yaptığı açıklamada haberin gerçek dışı olduğunu söyledi.

Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen şunları söyledi;

"Dorukhan Toköz ile ilgili basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Beşiktaş kulübü konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Şu anda tek taraflı fesih söz konusu değil. Beşiktaş kulübü gerekli açıklamayı yapacaktır."

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