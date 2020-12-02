Son dakika | Dusko Tosic, Çin'den ayrıldı! Açıkladı...

Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosic, Guangzhou'dan ayrıldığını duyurdu.

Sırp savunmacı Instagram hesabından yaptığı açıklamada Guangzhou kulübüne ve taraftarlarına teşekkür etti.

Tosic açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2.5 yılda beni destekleyen Guangzhou kulübüne ve tüm taraftarlarına teşekkür ederim. Guangzhou'nun kalbimde özel bir yeri olacak. Bu güzel ülkeden ayrıldığım için üzgünüm ama aynı zamanda geleceği ve yeni fırsatları dört gözle beklediğim için benim açımdan mutluyum." dedi.

Tosic'in boşa çıkması, savunmadan yana büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta heyecan yarattı.