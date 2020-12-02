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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Dusko Tosic, Çin'den ayrıldı! Açıkladı...
02.12.2020 - 21:14 |

Son dakika | Dusko Tosic, Çin'den ayrıldı! Açıkladı...

Beşiktaş'ın eski savunmacısı Dusko Tosic, 2.5 yıl süren macerasının ardından Çin kulübü Guangzhou'dan ayrıldı. Sırp futbolcu bu gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu. Tosic'in boşa çıkması, bu sezon savunmadan yana büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta heyecan yarattı. Siyah-beyazlıların Ocak ayında tecrübeli futbolcu için girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu.

Son dakika | Dusko Tosic, Çin'den ayrıldı! Açıkladı...
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Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosic, Guangzhou'dan ayrıldığını duyurdu.

Sırp savunmacı Instagram hesabından yaptığı açıklamada Guangzhou kulübüne ve taraftarlarına teşekkür etti.

Tosic açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2.5 yılda beni destekleyen Guangzhou kulübüne ve tüm taraftarlarına teşekkür ederim. Guangzhou'nun kalbimde özel bir yeri olacak. Bu güzel ülkeden ayrıldığım için üzgünüm ama aynı zamanda geleceği ve yeni fırsatları dört gözle beklediğim için benim açımdan mutluyum." dedi.

Tosic'in boşa çıkması, savunmadan yana büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta heyecan yarattı.

Son dakika | Dusko Tosic, Çinden ayrıldı Açıkladı...

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