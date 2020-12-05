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05.12.2020 - 01:07 | | Fanatik

Son dakika - Dusko Tosic İstanbul'da! Süper Lig'e dönüyor...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic Süper Lig'e geri dönüyor. Çin ekibi Guangzhou R&F ile sözleşmesi sona eren Dusko Tosic, Süper Lig ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika - Dusko Tosic İstanbul'da! Süper Lig'e dönüyor...
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Dusko Tosic Süper Lig'e geri dönüyor. Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve son olarak Çin ekibi Guangzhou R&F ile sözleşmesi sona eren Dusko Tosic Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük görüşüyor.

Tosic İstanbul'a geldi
Bugün İstanbul'a gelen ve akşam saatlerinde İstanbul'da bir otelde yöneticilerle görüşen 35 yaşındaki Sırp savunmacı Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. Tosic'in devre arası transfer döneminde İstanbul ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

2015 yılında Beşiktaş'ın bedelsiz olarak Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Tosic 2018 yılında 4.5 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.

Son dakika - Dusko Tosic İstanbulda Süper Lige dönüyor...

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