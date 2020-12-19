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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı!
19.12.2020 - 17:09 |

Son dakika - Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı!

Galatasaray'ın eski başkan Duygun Yarsuvat Covid-19 tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yarsuvat'ın entübe edildiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp eski başkanlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Son dakika - Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı!
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Galatasaray'ın eski başkanı 83 yaşındaki Duygun Yarsuvat, koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Yarsuvat Covid-19 tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındı. 1 haftadır hastanede olduğu öğrenilen Yarsuvat'ın entübe edildiği öğrenildi.

G.Saray'dan geçmiş olsun mesajı
Galatasaray kulübü Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajda "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınan, kulübümüzün 35. Başkanı Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika - Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı

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