Son dakika - Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı!

Galatasaray'ın eski başkanı 83 yaşındaki Duygun Yarsuvat, koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Yarsuvat Covid-19 tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındı. 1 haftadır hastanede olduğu öğrenilen Yarsuvat'ın entübe edildiği öğrenildi.

G.Saray'dan geçmiş olsun mesajı

Galatasaray kulübü Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajda "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınan, kulübümüzün 35. Başkanı Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.