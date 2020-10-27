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27.10.2020 - 11:56 | | DÃœZCE (AA) -

Son dakika | Düzcespor'da 16 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekibi DÃ¼zcespor'da 16 futbolcu ve baÅŸkanÄ±n koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. KulÃ¼p yÃ¶netimi, takÄ±mÄ±n yarÄ±n oynayacaÄŸÄ± BayrampaÅŸaspor maÃ§Ä±nÄ±n ertelenmesi iÃ§in TFF'ye mÃ¼racaatta bulanacaÄŸÄ± belirtildi.Â

Son dakika | Düzcespor'da 16 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±
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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mÃ¼cadele eden DÃ¼zcespor'da 16 futbolcu ve kulÃ¼p baÅŸkanÄ±nÄ±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kÄ±rmÄ±zÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n rutin yapÄ±lan Kovid-19 testlerinin sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

KulÃ¼p baÅŸkanÄ± GÃ¶khan KapoÄŸlu ile 16 futbolcuda sonuÃ§larÄ±n pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbol kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zde rutin yapÄ±lan koronavirÃ¼s testlerinde 16 futbolcunun test sonucu pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Bu sonucun ardÄ±ndan tesislerde bulunan futbolcular ve teknik heyet karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±. Testleri pozitif Ã§Ä±kan futbolcularÄ±n ise tedavilerine baÅŸlandÄ±."

BaÅŸkan KapoÄŸlu da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tedavisinin evinde devam ettiÄŸini belirterek, "En kÄ±sa sÃ¼rede aranÄ±za yeniden dÃ¶nmek dileÄŸimle. DualarÄ±nÄ±zÄ± bekliyorum." ifadelerini kullandÄ±.

KulÃ¼p yÃ¶netiminin, takÄ±mÄ±n yarÄ±n ligde oynayacaÄŸÄ± BayrampaÅŸaspor maÃ§Ä±nÄ±n ertelenmesi iÃ§in TÃ¼rkiye Futbol Federasyonuna (TFF) mÃ¼racaatta bulanacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

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