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14.10.2020 - 07:05 |

Son dakika | Ekvador, Uruguay'ı dağıttı! Enner Valencia...

Dünya Kupası 2022 Elemeleri'nde dün gece karşıya gelen Ekvador - Uruguay karşılaşmasını ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Son dakika | Ekvador, Uruguay'ı dağıttı! Enner Valencia...
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Dünya Kupası 2022 Elemeleri'nden heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Güney Amerika ülkelerinden Ekvador ve Uruguay dün gece Estadio Rodrigo Paz Delgado Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Ekvador, Uruguay karşısında 4-2 kazandı .Ev sahibinin golleri Caicedo, Estrada (2) ve Plata'dan gelirken, Uruguay'ın gollerini ise Darwin Nunez ve Atletico Madrid'in flaş transferi Luis Suarez kaydetti.

KAPTAN VALENCİA'DAN 2 ASİST
Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan ve Süper Lig'de de Erol Bulut'un ilk 11'de sık sık sanş verdiği Enner Valencia, Uruguay karşı oynanan maçta kaptan çıktı. Yıldız golcü, 2 de asiste imza attı.

MUSLERA'NIN YERİNE CAMPANA
Galatasaray'da sakatlığını bulunan ve uzun bir süre forma giyemeyecek olan Muslera'nın yerine Uruguay'da kaleyi Martin Campana korudu.

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