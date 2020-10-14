Son dakika | Ekvador, Uruguay'ı dağıttı! Enner Valencia...

Dünya Kupası 2022 Elemeleri'nden heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Güney Amerika ülkelerinden Ekvador ve Uruguay dün gece Estadio Rodrigo Paz Delgado Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Ekvador, Uruguay karşısında 4-2 kazandı .Ev sahibinin golleri Caicedo, Estrada (2) ve Plata'dan gelirken, Uruguay'ın gollerini ise Darwin Nunez ve Atletico Madrid'in flaş transferi Luis Suarez kaydetti.

KAPTAN VALENCİA'DAN 2 ASİST

Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan ve Süper Lig'de de Erol Bulut'un ilk 11'de sık sık sanş verdiği Enner Valencia, Uruguay karşı oynanan maçta kaptan çıktı. Yıldız golcü, 2 de asiste imza attı.

MUSLERA'NIN YERİNE CAMPANA

Galatasaray'da sakatlığını bulunan ve uzun bir süre forma giyemeyecek olan Muslera'nın yerine Uruguay'da kaleyi Martin Campana korudu.

Suarez'den şık goller!