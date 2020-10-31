31.10.2020 - 17:39 | | AA
Son dakika - Emilia-Romagna Grand Prix'sinde ilk cep Valtteri Bottas'Ä±n!
Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda Emilia-Romagna Grand Prix'sine, Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sÄ±radan baÅŸlayacak.Â
Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun 13. yarÄ±ÅŸÄ± Emilia-Romagna Grand Prix'sine, Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sÄ±radan baÅŸlayacak.Â
Ä°talya'daki 4 bin 909 metrelik Imola Pisti'nde 63 tur Ã¼zerinden dÃ¼zenlenecek yarÄ±ÅŸÄ±n sÄ±ralama turlarÄ± yapÄ±ldÄ±.
Mercedes sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Bottas, 1.13.609'luk derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Fin pilot, kariyerinin 15. pole pozisyonuna ulaÅŸtÄ±.Â
Bottas'Ä±n 0.097 saniye arkasÄ±ndaki takÄ±m arkadaÅŸÄ± Lewis Hamilton ikinciliÄŸi, liderin 0.567 saniye gerisindeki Red Bull pilotu Max Verstappen ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ elde etti.Â
Emilia-Romagna Grand Prix'si yarÄ±n TSÄ° 15.10'da koÅŸulacak.