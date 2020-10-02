Son dakika | Emre Çolak, Cartagena'ya transfer oluyor

Geçtiğimiz sezon İspanya İkinci Ligi'nde Deportivo forması giyen Emre Çolak, bu kez bir başka İspanyol ekibi Cartagena ile anlaşma noktasına geldi.

Deportivo'dan ayrılan ve serbest durumda bulunan Emre Çolak'ın adı Galatasaray ile anılıyordu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sport Cartagena'nın haberine göre İspanya'da kalacak.

İkinci ligde sezona iyi başlayamayan Cartagena'nın kadrosunu Emre Çolak ile güçlendirmesi bekleniyor.