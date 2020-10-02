02.10.2020 - 15:48 | | FANATİK
Son dakika | Emre Çolak, Cartagena'ya transfer oluyor
Geçtiğimiz sezonu İspanya'da Deportivo formasıyla geçiren ve yeni sezon öncesi ismi Galatasaray ile anılan Emre Çolak, İspanya İkinci Lig takımlarından Cartagena ile anlaştı.
Geçtiğimiz sezon İspanya İkinci Ligi'nde Deportivo forması giyen Emre Çolak, bu kez bir başka İspanyol ekibi Cartagena ile anlaşma noktasına geldi.
Deportivo'dan ayrılan ve serbest durumda bulunan Emre Çolak'ın adı Galatasaray ile anılıyordu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sport Cartagena'nın haberine göre İspanya'da kalacak.
İkinci ligde sezona iyi başlayamayan Cartagena'nın kadrosunu Emre Çolak ile güçlendirmesi bekleniyor.