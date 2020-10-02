Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Son dakika | Emre Çolak, Cartagena'ya transfer oluyor
02.10.2020 - 15:48 | | FANATİK

Son dakika | Emre Çolak, Cartagena'ya transfer oluyor

Geçtiğimiz sezonu İspanya'da Deportivo formasıyla geçiren ve yeni sezon öncesi ismi Galatasaray ile anılan Emre Çolak, İspanya İkinci Lig takımlarından Cartagena ile anlaştı.

Son dakika | Emre Çolak, Cartagena'ya transfer oluyor
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon İspanya İkinci Ligi'nde Deportivo forması giyen Emre Çolak, bu kez bir başka İspanyol ekibi Cartagena ile anlaşma noktasına geldi.

Deportivo'dan ayrılan ve serbest durumda bulunan Emre Çolak'ın adı Galatasaray ile anılıyordu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sport Cartagena'nın haberine göre İspanya'da kalacak.

İkinci ligde sezona iyi başlayamayan Cartagena'nın kadrosunu Emre Çolak ile güçlendirmesi bekleniyor.

Son dakika | Emre Çolak, Cartagenaya transfer oluyor

Barcelona'nın yeni transferi kamera karşısında!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Rıza Çalımbay: Gruptan çıkacağız
    Rıza Çalımbay: Gruptan çıkacağız
  2. Son dakika | Ianis Hagi'den Galatasaray sözleri
    Son dakika | Ianis Hagi'den Galatasaray sözleri
  3. Son dakika | Fenerbahçeli Thiam'a milli davet
    Son dakika | Fenerbahçeli Thiam'a milli davet
  4. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  5. Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Miha Zajc'ın koronavirüs testi pozitif

Son dakika | Miha Zajc'ın koronavirüs testi pozitif

Son dakika | Amedej Vetrih resmen Gaziantep FK'da...

Son dakika | Amedej Vetrih resmen Gaziantep FK'da...

Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması

Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Sıradaki Haber