15.09.2020 - 10:01 | | Takvim
Son Dakika | Emre Kılınç, Başakşehir'e karşı sahada
Durumu ciddi olmayan milli futbolcu Emre Kılınç, Neftçi maçında riske edilmeyecek ve Başakşehir maçında sahaya çıkacak.
Gaziantep maçının yıldızlarından Emre Kılınç'ın arka adelesinden yaşadığı sakatlık can sıkmıştı. Alınan bilgilere göre durumu ciddi olmayan milli futbolcu perşembe günü Neftçi maçında riske edilmeyecek.
Ancak Emre Kılınç hafta sonu kritik Başakşehir sınavında ilk 11'deki yerini alabilecek. Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.