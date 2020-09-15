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HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika | Emre Kılınç, Başakşehir'e karşı sahada
15.09.2020 - 10:01 | | Takvim

Son Dakika | Emre Kılınç, Başakşehir'e karşı sahada

Durumu ciddi olmayan milli futbolcu Emre Kılınç, Neftçi maçında riske edilmeyecek ve Başakşehir maçında sahaya çıkacak.

Son Dakika | Emre Kılınç, Başakşehir'e karşı sahada
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Gaziantep maçının yıldızlarından Emre Kılınç'ın arka adelesinden yaşadığı sakatlık can sıkmıştı. Alınan bilgilere göre durumu ciddi olmayan milli futbolcu perşembe günü Neftçi maçında riske edilmeyecek.

Ancak Emre Kılınç hafta sonu kritik Başakşehir sınavında ilk 11'deki yerini alabilecek. Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.

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Son Dakika | Emre Kılınç, Başakşehire karşı sahada

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