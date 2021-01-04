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04.01.2021 - 18:19 |

Son dakika - Emre Kılınç ve Karim Hafez PFDK'ya sevk edildi

Galatasaraylı Emre Kılınç ve Yeni Malatyasporlu Karim Hafez PFDK'ya sevk edildi.

Son dakika - Emre Kılınç ve Karim Hafez PFDK'ya sevk edildi
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Galatasaraylı Emre Kılınç ve Yeni Malatyasporlu Karim Hafez PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

1- YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN'ın 02.01.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.01.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi MAHMUT RECEVİK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu EMRE KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Son dakika - Emre Kılınç ve Karim Hafez PFDKya sevk edildi

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