Son dakika - Emre Kocadağ: "Mandzukic teklifimizi olumlu görmedi"

Süper Lig'in 19'uncu haftasında evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocadağ, zorlu hava şartlarında mücadele eden iki takım futbolcularını tebrik ederek şunları söyledi:

"Beşiktaş oyuncularını daha çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu, mutluyuz. Biz geçen sene itibarıyla geldiğimiz yıldan beri Başkanımız ve yönetim kurulu olarak zor şartlar altında mücadeleye giriştik. Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptık. Bunun karşılığını bu sene daha çok almaya başladık. İlk yarı itibarıyla 2 maç kaldı ama hem liderlik hem de bütün derbi maçlarını kazandık. Geçen sene şampiyon Başakşehir'i de yendik. Bu anlamda doğru işler yapıyoruz. Teknik heyetimizi, hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun."

"LİMİT NOKTASI VAR, ONU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sakatlığı atlatan oyuncularının da dönmesiyle kadrolarının genişlediğini belirten Kocadağ, transfer çalışmalarına da değinirken, "Bugün itibarıyla Gökhan iyi şeyler yaptı. Adem Ljajic çok katkı veremedi ama sakatlığı geçti, yavaş yavaş dönüyor. Kadromuz genişliyor. Yapabilirsek bir şeyler yapacağız. Şartlar zor. Limit noktası var onu çözmeye çalışıyoruz. Kenarda bekleyen oyuncularımız var, onlarla yollarımızı ayırmaya çalışıyoruz. Biraz geç kaldık gibi oldu ama doğru şartlar altında transfer yaptık. Sahada oynanan top itibarıyla doğru şeyler olduğu gözüküyor" diye konuştu.

"HASİC'İN GELİŞİMİ İÇİN OYNAMASI GEREKİYOR"

Emre Kocadağ, Hasic'in kiralık gitme durumu konusunda ise "Hasic bu sene itibarıyla oynadığı maçlarda iyi şeyler yapıyor. Bizim de yatırım yaptığımız oyuncu. Beraber oturup karar vereceğiz. Oyuncunun gelişimi için oynaması gerekiyor. Kalması gerekirse kalıp, oynaması gerekirse gidecek" dedi.

"MANDZUKİC TEKLİFİMİZİ OLUMLU GÖRMEDİ"

Hırvat golcü Mario Mandzukic transferi için Kocadağ, "Biz oyunculara Beşiktaş gerçeklerini menfaatlerine uygun teklif yapıyoruz. Karşılığında bir karşılık bulursak yollar kesişiyor. Menfaatler uyuşmadığında bu transfer gerçekleşmiyor. Teklifi yapmıştık. Başka kulüpler de olabilir. Bizim teklifimizi olumlu olarak görmedi" açıklamasında bulundu.

"HOCAMIZLA GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ YOK"

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, sezon sonunda sözleşmesi bitecek teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Hocamızla her zaman o noktada bir görüş ayrılığımız yok. Hocamızla istediğimiz zaman konuşuruz. Bizim konsantrasyonumuz başka. Sözleşme ile alakalı bir soru işareti yok."