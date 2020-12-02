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02.12.2020 - 11:43 |

Son dakika - En son Rizespor'da oynayan Abarhoun hayatını kaybetti!

Son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı stoper Abarhoun 31 yaşında hayatını kaybetti. Talihsiz futbolcu mide problemleri nedeniyle geçen sene futbola ara vermişti.

Son dakika - En son Rizespor'da oynayan Abarhoun hayatını kaybetti!
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En son Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı stoper Abarhoun 31 yaşında hayatını kaybetti.

Abarhoun geçen sene mide problemleri nedeniyle futbola ara vermişti.

Rizespor'dan açıklama: 

'Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız' denildi.

Geçen sene Rizespor Sözcüsü Bakır bu açıklamayı yapmıştı;

'Abarhoun'un mide problemi nedeni ile zorlu bir tedavi süreci var. Sürekli yanındayız, futbola dönme imkanı yok denecek kadar az.'

Son dakika - En son Rizesporda oynayan Abarhoun hayatını kaybetti

Son dakika - En son Rizesporda oynayan Abarhoun hayatını kaybetti

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