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25.10.2020 - 21:14 |

Son dakika - Enner Valencia: "2 tane şansım oldu ama.."

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonu Enner Valencia ve Cisse açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Enner Valencia: "2 tane şansım oldu ama.."
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Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken maç sonu açıklamalarda bulundu.

"2 tane şansım oldu ama..."
"İlk yarıda da 2 tane şansım oldu ama değerlendiremedim. İkinci yarıda golü buldum. Takım olarak 3 puanı aldık."

Papiss Cisse ise  "Attığım golle geri gelmemiz benim için büyük bir mutluluk. Bu akşam ilk golümü attım. Umarım gelecek haftalarda da devamı gelir." dedi.

Son dakika - Enner Valencia: 2 tane şansım oldu ama..

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