Son dakika - Enner Valencia: "2 tane şansım oldu ama.."

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken maç sonu açıklamalarda bulundu.

"2 tane şansım oldu ama..."

"İlk yarıda da 2 tane şansım oldu ama değerlendiremedim. İkinci yarıda golü buldum. Takım olarak 3 puanı aldık."

Papiss Cisse ise "Attığım golle geri gelmemiz benim için büyük bir mutluluk. Bu akşam ilk golümü attım. Umarım gelecek haftalarda da devamı gelir." dedi.