25.10.2020 - 21:14 |
Son dakika - Enner Valencia: "2 tane şansım oldu ama.."
Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonu Enner Valencia ve Cisse açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken maç sonu açıklamalarda bulundu.
"2 tane şansım oldu ama..."
"İlk yarıda da 2 tane şansım oldu ama değerlendiremedim. İkinci yarıda golü buldum. Takım olarak 3 puanı aldık."
Papiss Cisse ise "Attığım golle geri gelmemiz benim için büyük bir mutluluk. Bu akşam ilk golümü attım. Umarım gelecek haftalarda da devamı gelir." dedi.