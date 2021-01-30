Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Enner Valencia: "Kesinlikle gollerim devam edecek"
30.01.2021 - 22:15 |

Son dakika - Enner Valencia: "Kesinlikle gollerim devam edecek"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia ve Bright Osayi-Samuel açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Enner Valencia: "Kesinlikle gollerim devam edecek"
ABONE OL

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia açıklamalarda bulundu.

"Kesinlikle gollerim devam edecek"
"Çok mutluyum çünkü zorlu bir maç olacağını biliyorduk. 1 golle de olsa 3 puanı aldık. Baktığımızda saha şartları da kötüydü, topa hakim olmakta zorluk çekebiliyorduk ama önemli olan 3 puandı. Kesinlikle gollerim devam edecek. David için, takım için, özellikle Fenerbahçe taraftarı için en iyi performansımı vermeye devam edeceğim. Zaten sezon başından beri bunu yapıyoruz, 2. yarıda şampiyonluk için daha iyisini yapacağız."

Bright Osayi-Samuel ise "Taraftarlardan çok mesaj aldım, çok motive oldum. Bu beni çok mutlu etti. Umarım taraftarların bu desteği beni daha iyi bir oyuncu yapacak ve onlara daha çok keyif vereceğim." dedi.

Son dakika - Enner Valencia: Kesinlikle gollerim devam edecek

    Gabriel Margarit: “VAR bugün için Fenerbahçe’ye çalıştı”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Cenk Tosun Beşiktaş'ı açıkladı!
      Cenk Tosun Beşiktaş'ı açıkladı!
    2. Club Brugge, Nabil Dirar'ı transfer etti!
      Club Brugge, Nabil Dirar'ı transfer etti!
    3. "Kesinlikle gollerim devam edecek"
      "Kesinlikle gollerim devam edecek"
    4. Erol Bulut'tan İrfan Can Kahveci yanıtı!
      Erol Bulut'tan İrfan Can Kahveci yanıtı!
    5. "Herkes kendine çeki düzen versin"
      "Herkes kendine çeki düzen versin"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Hasan Kartal'dan kırmızı tepkisi! "Sumudica herhalde Rumence küfür etti"

    Son dakika - Hasan Kartal'dan kırmızı tepkisi! "Sumudica herhalde Rumence küfür etti"
    Son dakika - Okay Yokuşlu takım arkadaşlarıyla vedalaştı! Yeni adresi...

    Son dakika - Okay Yokuşlu takım arkadaşlarıyla vedalaştı! Yeni adresi...

    Son dakika - Çaykur Rizespor'da Marius Sumudica kırmızı kart gördü!

    Son dakika - Çaykur Rizespor'da Marius Sumudica kırmızı kart gördü!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Sakatlandı...

    Son dakika - Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Sakatlandı...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet