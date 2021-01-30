Son dakika - Enner Valencia: "Kesinlikle gollerim devam edecek"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia açıklamalarda bulundu.

"Kesinlikle gollerim devam edecek"

"Çok mutluyum çünkü zorlu bir maç olacağını biliyorduk. 1 golle de olsa 3 puanı aldık. Baktığımızda saha şartları da kötüydü, topa hakim olmakta zorluk çekebiliyorduk ama önemli olan 3 puandı. Kesinlikle gollerim devam edecek. David için, takım için, özellikle Fenerbahçe taraftarı için en iyi performansımı vermeye devam edeceğim. Zaten sezon başından beri bunu yapıyoruz, 2. yarıda şampiyonluk için daha iyisini yapacağız."

Bright Osayi-Samuel ise "Taraftarlardan çok mesaj aldım, çok motive oldum. Bu beni çok mutlu etti. Umarım taraftarların bu desteği beni daha iyi bir oyuncu yapacak ve onlara daha çok keyif vereceğim." dedi.