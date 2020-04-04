Son dakika... Erdal TorunoÄŸullarÄ±ndan Dorukhan TokÃ¶z aÃ§Ä±klamasÄ±

BeÅŸiktaÅŸ YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Erdal TorunoÄŸullarÄ±, futbolcularÄ± Dorukhan TokÃ¶z hakkÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerle ilgili olarak oyuncunun menajerine tepki gÃ¶sterdi.Â

Erdal TorunoÄŸullarÄ±, siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Futbolcumuz Dorukhan TokÃ¶z hakkÄ±nda son gÃ¼nlerde kamuoyunu meÅŸgul eden haber ve aÃ§Ä±klamalar nedeniyle aÃ§Ä±klama yapma gereÄŸi doÄŸmuÅŸtur. Futbolcumuz ile sÃ¶zleÅŸmemizin bitmesine neredeyse 1,5 yÄ±l varken, Ã¶zellikle Ã¼lke olarak bÃ¶yle zor dÃ¶nemlerden geÃ§erken yapÄ±lan haberleri ve verilen demeÃ§leri manidar bulduÄŸumuzu ifade etmek istiyorum. Bu sÃ¼reÃ§te tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz aÄŸÄ±r bir sakatlÄ±k yaÅŸayan futbolcumuzun bu dÃ¶nemi saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde atlatmasÄ± ve hazÄ±r bir ÅŸekilde tekrar formamÄ±zÄ± ve milli formayÄ± terletmesidir." ifadelerini kullandÄ±.

Â "Futbolcumuzun menajeri olduÄŸunu iddia eden Necdet Ergezen'in hiÃ§bir etiÄŸe uygun olmayan ÅŸekilde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar tamamen asÄ±lsÄ±zdÄ±r." diyen TorunoÄŸullarÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼ temsilen kimse kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirmemiÅŸtir. YaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar futbolcumuz Dorukhan'Ä± da zor durumda bÄ±rakmÄ±ÅŸ, genÃ§ bir futbolcuyu kiÅŸisel reklamÄ± uÄŸruna kamuoyunun Ã¶nÃ¼nde zor durumda bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. Futbol ekonomisi dÃ¼nya genelinde sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir durumdayken, kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n de ekonomik durumu herkesin malumuyken, kamuoyuna aÃ§Ä±klama yaparak bir baskÄ± dÃ¼zeni oluÅŸturup asÄ±rlÄ±k Ã§Ä±nar kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze kontrat dayatmaya Ã§alÄ±ÅŸmak ancak eski dÃ¼zenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne inanan bir menajerin yapacaÄŸÄ± iÅŸtir. Kendileri bu durumu alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirmiÅŸ ve sistemi bu ÅŸekilde kurmuÅŸ olsa da bizim bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma sistemimiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶zellikle ifade etmek istiyorum. Dorukhan'Ä±n kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze ve milli takÄ±ma uzun yÄ±llar hizmet vereceÄŸine inanÄ±yorum."

Sergen YalÃ§Ä±n Ä°lk AntrenmanÄ±!