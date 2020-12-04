Son dakika - Ergin Ataman maÃ§ sonu patladÄ± AÃ§Ä±kÃ§asÄ± maÃ§Ä± bÄ±raktÄ±k

THY Avrupa Ligi'nde Ä°spanya temsilcisi TDS Baskonia'a 77-59 yenilen Anadolu Efes'in baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ergin Ataman, rakipleri karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok kÃ¶tÃ¼ performans sergilediklerini sÃ¶yledi.Â

Ataman maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Baskonia'nÄ±n iyi bir oyun sergilediÄŸini belirterek, "ÃœÃ§ yÄ±ldÄ±r takÄ±mÄ±n antrenÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapÄ±yorum, ilk kez bu kadar kÃ¶tÃ¼ maÃ§ oynadÄ±k. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± maÃ§Ä± bÄ±raktÄ±k." dedi.

TakÄ±mÄ±nÄ±n geÃ§en sezon Avrupa Ligi'nde baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergilediÄŸini hatÄ±rlatan Ataman, "Bu takÄ±m Avrupa Ligi'nde final oynadÄ±. Bu sezon son 5 maÃ§Ä± da kazanmÄ±ÅŸtÄ±k. Kimse makine deÄŸil, kabul ediyorum. Ä°lk yarÄ±da Baskonia'ya hÃ¼cum ribaundu izni verdik. SakatlÄ±ktan gelen oyuncularÄ±mÄ±z hazÄ±r deÄŸildi, bunu antrenmanda da gÃ¶rdÃ¼k. Bu performansÄ±n sonunda da maÃ§Ä± bÄ±raktÄ±k." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Molada sesiz kaldÄ±

Ã–te yandan maÃ§Ä±n son Ã§eyreÄŸinde skor 72-50 iken Ergin Ataman'Ä±n molada sessiz kalmasÄ± dikkat Ã§ekti

TDS Baskonia BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Dusko Ivanovic ise rakipleri karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok iyi savunma yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve galibiyetten dolayÄ± mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.